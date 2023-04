Diretores de Pânico farão filme de monstro para a Universal

Os diretores de Pânico 5 e 6, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, vão dirigir e produzir o próximo filme de monstro da Universal Pictures. A informação é do Deadline.

Detalhes sobre o projeto são escassos, apenas se sabe que o filme escrito por Stephen Sheilds será nos moldes de O Homem Invisível, de 2020, e do inédito Renfield, sobre o Drácula, que recontam histórias de clássicos monstros da Universal.

O filme, no entanto, não será nenhum reboot nem terá conexão direta com outros filmes de monstros da Universal.

Não há previsão de estreia para a produção.

Em 2022, Bettinelli-Olpin e Gillett revitalizaram com sucesso a franquia Pânico com o quinto filme da série, sucesso agora repetido em Pânico 6. Lançado em março, o filme já ultrapassou US$ 200 milhões pelo mundo, quebrando recorde de maior faturamento da franquia desde Pânico 2.

Com o sucesso financeiro dos dois últimos filmes de Pânico, possivelmente uma nova sequência com o envolvimento dos diretores deve ser anunciada, mas não se sabe como o filme de monstro impactará a produção de Pânico 7.

