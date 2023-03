Diretores de Super Mario Bros.: O Filme explicam mudança em Princesa Peach

A Princesa Peach passará por uma grande mudança em Super Mario Bros.: O Filme e não será mais a donzela em apuros retratada nos games da Nintendo.

Em vários jogos de Mario Bros., Bowser sequestra a Princesa Peach e cabe a Mario recuperá-la. Em Super Mario Bros.: O Filme, na verdade é o irmão de Mario, Luigi, que será capturado por Bowser. Isso deixa a princesa Peach com a oportunidade de se tornar a líder do Reino do Cogumelo.

De acordo com os diretores Aaron Horvath e Michael Jelenic, o filme contará com uma Peach muito mais poderosa:

“O objetivo de Mario é salvar seu irmão das garras de Bowser”, disseram os diretores à Total Film. “Ele tem que embarcar nessa aventura épica para fazer isso. Então Luigi, que é um personagem notoriamente nervoso e ansioso, se encontra na pior situação possível: ter que sobreviver aos interrogatórios de Bowser e passar por esse desafio”.

Horvath continuou falando sobre como Peach pode ser uma personagem emocionante e memorável quando tem a chance de se envolver. A Peach do filme estará mais focada em ser a líder das pessoas, ao invés de escapar das garras de Bowser.

“Ela é a monarca que lidera este reino de sapos infelizes e adoráveis. Estávamos pensando em quão forte essa pessoa precisaria ser para proteger essas pessoas. Tudo isso deu origem à ideia do personagem Peach em nosso filme”, finalizou.

“Um encanador chamado Mario viaja por um labirinto subterrâneo com seu irmão, Luigi, tentando salvar uma princesa capturada”, diz a sinopse de Super Mario Bros.: O Filme.

O elenco de vozes do filme conta com Chris Pratt (Guardiões da Galáxia), Anya Taylor-Joy (O Homem do Norte), Charlie Day (Quero Matar Meu Chefe), Jack Black (King Kong), Seth Rogen (O Besouro Verde), entre outros.

Super Mario Bros.: O Filme chegará aos cinemas brasileiros em 6 de abril.

