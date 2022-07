Diretores de Vingadores ficaram impressionados com ESSE filme da Marvel

Os diretores de Vingadores: Ultimato, Anthony e Joe Russo, elogiaram a produção de Pantera Negra, do diretor Ryan Coogler.

Enquanto Guerra Infinita estava sendo filmado, os irmãos Russo, como são conhecidos, visitaram o set de filmagens de Pantera Negra.

Continua depois da publicidade

Segundo eles, a construção do set era densa e detalhada, mesmo para o início de preparação do filme solo do personagem (via ScreenRant).

“Eles estavam fazendo Pantera Negra enquanto estávamos filmando Guerra Infinita. E eles estavam em um processo de descoberta com Ryan Coogler. Anthony e eu fomos visitar Ryan no início da preparação, e foi a preparação mais impressionante que já vimos para um filme”, disse Joe.

“Ele tinha todas as paredes cobertas com a estrutura de Wakanda. Era tão denso e tão detalhado. Estávamos completamente deslumbrados. Lembro-me de sair daquela sala dizendo: ‘Esse filme vai ser absolutamente incrível”, concluiu.

A sequência do filme de 2018 ganhou seu trailer recentemente, com Namor sendo revelado ao MCU.

Pantera Negra 2 chega nos cinemas

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) é um filme de super-herói baseado no personagem da Marvel Comics, Pantera Negra. O filme vai introduzir a heroína Coração de Ferro ao MCU.

Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, é a sequência de Pantera Negra de 2018 e parte do MCU.

O filme está sendo dirigido por Ryan Coogler, que co-escreveu o roteiro com Joe Robert Cole, e é estrelado por Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Letitia Wright, Winston Duke e Angela Bassett.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) estreia em 11 de novembro de 2022.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.