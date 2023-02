Disney anuncia novas sequências de Frozen e Toy Story

O CEO da Disney, Bob Iger, anunciou durante uma conferência (via Variety) que o estúdio produzirá Toy Story 5 e Frozen 3. O estúdio também encomendou uma sequência de Zootopia.

“Hoje estou muito feliz em anunciar que temos sequências em andamento de nossos estúdios de animação para algumas de nossas franquias mais populares: Toy Story, Frozen e Zootopia”, disse Iger. “Teremos mais para compartilhar sobre essas produções em breve, mas este é um ótimo exemplo de como estamos apostando em nossas marcas e franquias incomparáveis”, finalizou.

A franquia Toy Story conta com quatro filmes e um derivado, Lightyear, lançado no ano passado. Os últimos dois filmes, Toy Story 3 e 4, juntos arrecadaram mais de US$ 1 bilhão pelo mundo.

Enquanto isso, Frozen foi lançado em 2013 e se tornou um mega sucesso da Disney. Sua continuação saiu em 2019 e faturou mais de US$ 1,4 bilhão na bilheteria mundial.

Por sua vez, Zootopia: Essa Cidade É o Bicho é uma animação de 2016 e gira em torno de uma cidade cheia de animais. O filme fez US$ 1,025 bilhão.

Não foram divulgadas mais informações sobre as novas sequências de Toy Story e Frozen, nem sobre Zootopia 2.

