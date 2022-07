Disney corre o risco de perder direitos do Mickey

Em menos de dois anos, o primeiro curta de animação do Mickey Mouse estará sob domínio público, a menos que nada mude até 2024.

Quando o personagem entrar em domínio público, não há como a Disney impedir que outros artistas ou empresas possam usar o personagem através da Lei de Direitos Autorais dos EUA.

O personagem teve sua primeira aparição em 1928 com o curta Willie do Barco à Vapor, que vai a domínio público no segundo semestre de 2023, após o personagem completar 95 anos.

No curta, o personagem possui algumas características diferentes do que conhecemos, como um chapéu e menos detalhes como no visual atual.

A aparição original do Mickey na verdade foi em Hungry Hobos, um curta nunca lançado, produzido antes de Willie do Barco à Vapor, e que depois de muito tempo perdido, foi encontrado em 2011 pelo jornal britânico, Daily Mail.

A Disney já brigou por personagens duas vezes

Quando o Ursinho Pooh veio a domínio público, os especialistas aconselharam que se tivesse muito cuidado, muitos dos personagens ou materiais criados após o lançamento do primeiro livro poderiam ser ou ainda são protegidos por direitos autorais.

A Disney tem em seu histórico duas tentativas com sucesso de estender os direitos de proteção sob seu personagem, sendo o Mickey um personagem importante para sua marca, tornando a empresa a ponta da lança quando se trata por disputa de direitos autorais.

Se as leis não mudarem antes do curta se tornar parte do domínio público, diversos outros personagens podem seguir o mesmo caminho.

