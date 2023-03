Disney demite chefe da Marvel Entertainment

Isaac Perlmutter, presidente da Marvel Entertainment, foi demitido pela Disney. A divisão em si será anexada a outras unidades de negócios da Disney.

O CEO da Disney, Bob Iger, iniciou suas mais novas rodadas de demissões no início desta semana, com um corte estimado de 7.000 empregos, o que representa cerca de quatro por cento de seu número global.

As demissões devem ajudar a reduzir os US$ 5,5 bilhões necessários para melhorar os números financeiros da empresa, informa o ComicBook. A notícia vem após a demissão de Victoria Alonso, produtora executiva na Marvel.

Marvel Entertainment deixa de existir

“A difícil realidade de muitos colegas e amigos deixando a Disney não é algo que levamos de ânimo leve. Esta empresa é o lar dos funcionários mais talentosos e dedicados do mundo, e muitos de vocês trazem uma paixão ao longo da vida pela Disney para o seu trabalho aqui”, escreveu Iger no memorando (via Variety).

“Isso é parte do que torna o trabalho na Disney tão especial. Também torna ainda mais difícil dizer adeus às pessoas maravilhosas com quem nos importamos. Quero oferecer meus sinceros agradecimentos e apreço a todos os funcionários que estão saindo por suas inúmeras contribuições e sua devoção a esta amada empresa.”

Enquanto muitos se concentrarão na remoção de Isaac Perlmutter, há a questão da Marvel Entertainment agora se dividir em algumas das outras unidades de negócios dentro da Disney.

O primeiro pensamento é que a Marvel Entertainment agora estará sob a alçada da Marvel Studios. Kevin Feige, que já é o presidente da Marvel Studios, e também detém o título de Diretor de Criação da Marvel Entertainment, de modo que poderia ser uma transição perfeita.

