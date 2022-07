Disney escolhe diretor para live-action de Lilo & Stich

De acordo com o Deadline, a Disney contratou o diretor Dean Fleischer-Camp para a adaptação em live-action de Lilo & Stich.

O cineasta ainda não é muito conhecido em Hollywood. Ele trabalhou em Marcel the Shell with Shoes On, que recebeu elogios da crítica.

O roteiro está sendo desenvolvido por Chris Kekaniokalani Bright. A produção é de Dan Lin e Jonathan Eirich, com produção executiva de Ryan Halprin.

Nova adaptação em live-action

A adaptação em live-action de Lilo & Stich será um longa-metragem. No momento, não está claro se o lançamento acontecerá nos cinemas ou direto no Disney+.

Faz um bom tempo que a Disney está interessada em um live-action de Lilo & Stich. Esse estilo de adaptação costuma fazer sucesso com o público.

Por enquanto, ainda não se sabe quando o live-action de Lilo & Stich, da Disney, pode ser lançado.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.