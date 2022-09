Disney faz grande mudança em lançamento da Marvel

Disney adiou de uns dos lançamentos anunciados para a Fase 5 do MCU. O filme ainda não tinha tido o título anunciado mas estava marcado para estrear no dia 16 de fevereiro de 2024, e agora irá para os cinemas em 6 de setembro do mesmo ano.

Especulações diziam que a Marvel estava guardando essa data de fevereiro para uma continuação específica: Deadpool 3. A informação é baseada, principalmente, no primeiro filme do Mercenário Tagarela, que foi lançado no dia 8 de fevereiro de 2016, e quebrou recordes de bilheteria.

Deadpool de 2016 foi soberano em sua semana de estreia, e não teve nenhuma ameaça nas semanas seguintes, se tornando o filme de maior bilheteria da franquia X-Men, e o filme para maiores de 18 anos mais lucrativo de todos os tempos. Além de ganhar prêmios e arrecadar 782,6 milhões de dólares com um orçamento de 58 milhões.

A continuação do filme em 2018 estreou entre Vingadores: Guerra Infinita e o filme Han Solo: Uma História Star Wars, e arrecadou 785,8 milhões nas bilheterias, mas com um orçamento de 110 milhões. O fato deixou claro que poderia ser uma estratégia melhor aproveitar a janela de poucos lançamentos grandes em fevereiro, e era o que a Marvel parecia estar fazendo.

Então o filme não era Deadpool 3?

Bem, mesmo mudando a data de estreia é fato que Deadpool 3 já tem confirmações importantes de pré-produção. Como o anúncio de Shawn Levy na direção, o retorno de Ryan Reynolds ao treinamento para viver o herói, e os trabalhos dos roteiristas da franquia já tendo se iniciado.

Tendo isso tudo como base, a produção deve se iniciar ainda este ano ou no início de 2023. Dando bastante tempo para as filmagens e pós-produção até 2024.

Além disso, não é nenhum segredo da indústria o fato de setembro espelhar fevereiro na questão de poucos lançamentos, o que pode significar a mesma estratégia sendo usada para o anúncio inicial em fevereiro.

