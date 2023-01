Disney planeja novos filmes da Marvel e de Star Wars até 2027

A Disney atualizou seu calendário de estreias até o ano de 2027, que inclui novos filmes da Marvel, Pixar e de Star Wars.

O repórter Eric Goldman publicou o cronograma atualizado do estúdio, que conta com 21 filmes, em seu Twitter. A maioria são de longas ainda sem títulos definidos da Marvel, Disney e Pixar, com datas de lançamentos que começam em dezembro de 2023 e vão até novembro de 2026.

A Marvel Studios continua planejando lançar de três a quatro filmes por ano; em 2023 as estreias são: Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, Guardiões da Galáxia 3 e The Marvels, a continuação de Capitã Marvel, no final do ano. Em 2024, o cronograma do estúdio estará mais ocupado, com os lançamentos de Capitão América: Nova Ordem Mundial, Thunderbolts, o filme do Blade e Deadpool 3.

Na Lucasfilm, apesar do foco no momento seja produzir conteúdo de Star Wars para o Disney+, dois filmes da saga estão programados para dezembro de 2025 e dezembro de 2027. Um deles será dirigido por Taika Waititi, de Thor 3 e 4, e o outro pela diretora Patty Jenkins, de Mulher-Maravilha.

Já a Pixar pretende lançar de um a dois filmes por ano. No final deste ano, estreia Elemental, uma comédia romântica sobrenatural centrada em uma mulher feita de fogo e um homem feito de água. No próximo ano, a Pixar lançará Elio e Divertida Mente 2, com mais três filmes sem títulos planejados para 2025-2026.

Por sua vez, a Disney estreia no final do ano a animação Wish e mais duas animações, sem títulos definidos, em novembro de novembro 2025 e novembro de 2026. Os próximos filmes de Avatar também tiveram seu lançamentos marcados: Avatar 3 em 20 de dezembro de 2024, Avatar 4 em 18 de dezembro de 2026 e Avatar 5 em 22 de dezembro de 2028.

