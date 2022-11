Disney+ dá prejuízo e ex-CEO tentou esconder isso

A saída de Bob Chapek e o retorno de Bob Iger, antigo CEO da Disney, pegou muitos de surpresa, visto que Iger havia sido substituído por Chapek, anteriormente.

No entanto, as coisas não pareciam estar nada boas no estúdio, e por conta disso, houve uma mudança no cargo de liderança da Disney.

Continua depois da publicidade

Segundo um novo relatório do The Wall Street Journal, Chapek tentou fazer com que o Disney+ parecesse mais lucrativo, e escondeu isso (via CBR).

Ele chegou a mudar o orçamento de vários projetos do streaming, ou fez com que acabassem indo ao ar primeiro em outra emissora, como o Disney Channel.

Por conta disso, o serviço de streaming estava perdendo menos dinheiro com conteúdos originais. Mas, isso chegou a preocupar Christine McCarthy, diretora financeira da Disney que foi uma das vozes para a remoção de Chapek do cargo.

Chapek apostava muito no Disney+

O ex-CEO da Disney, Bob Chapek, estava apostando muito no Disney+, pois havia prometido aos investidores da Disney que o streaming seria muito lucrativo até 2024.

Porém, 164 milhões de assinantes da plataforma, um pouco menos do que a Netflix possui, e 30 bilhões de dólares em investimento em conteúdos para este ano, não foram o suficiente para as perdas.

Nos últimos quatro trimestres, o Disney+ acabou perdendo mais de 8,5 bilhões de dólares desde seu lançamento em 2019.

Chapek ficou menos de três anos no cargo, e foi substituído por Iger, que ocupou o cargo por 15 anos e supervisionou momentos importantes para a empresa.

A Disney adquiriu a Marvel, Pixar, Lucasfilm e 21st Century Fox enquanto Iger estava no comando da empresa, assim elevando as divisões que são muito lucrativas até hoje.

Rumores circulam que o conselho do estúdio considerou a liderança de Chapek insatisfatória, ou basicamente, não atingiu o esperado. Isso inclui o aumento de preços da do Disney+.

Além disso, em março deste ano, houve rumores envolvendo uma possível demissão de Chapek por sua má administração do projeto de lei “Não Diga Gay”,da Flórida.

Vários funcionários da Disney fizeram uma paralisação em meio à recusa de Chapek em condenar o projeto de lei, e depois vir a revelação de que o estúdio apoio financeiramente alguns políticos da Flória por trás da lei.

Além disso, ainda houve a repercussão sobre o caso que envolveu Scarlett Johansson, sobre o lançamento de Viúva Negra ser direto para o streaming, que chegou a violar seu contrato.

As produções da Marvel e Star Wars podem ser assistidas no Disney+.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.