Disney+ deixa linha do tempo do MCU mais confusa com Doutor Estranho 2

Ao chegar no catálogo do Disney+, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) conseguiu deixar a linha do tempo do MCU ainda mais confusa.

Como o Disney+ é o serviço de streaming que é a casa do MCU, praticamente todas as produções da franquia estão disponíveis no catálogo.

Com isso, para ajudar os fãs, o Disney+ mostra uma linha do tempo com as muitas produções do MCU.

Dentro dessa linha do tempo, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) está depois de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis e Eternos, mas antes de Gavião Arqueiro, Cavaleiro da Lua e Ms. Marvel.

Faz sentido que Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) aconteça antes de todas essas séries para o Disney+, mas o problema está na conexão com Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis.

Em Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, Wong, o principal aliado do Doutor Estranho, aparece para ajudar Shang-Chi.

O encerramento do longa-metragem até mesmo indica que Wong e Shang-Chi teriam uma nova aventura juntos.

Linha do tempo do MCU se torna mais confusa

No entanto, não existe nenhuma menção a isso em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), ou mesmo qualquer efeito na narrativa.

Isso é um pouco confuso, tendo em vista que, dentro da linha do tempo do MCU, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) acontece logo após Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis.

É claro, no entanto, que é um detalhe que é fácil de ser ignorado, e é possível até mesmo que o Marvel Studios forneça alguma explicação para isso em breve.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) está agora disponível no Disney+.