Disney+ terá documentário sobre Elton John

A Disney anunciou que está trabalhando em um documentário sobre a vida e a carreira de Elton John, com o título Goodbye Yellow Brick Road: The Final Elton John Performances and The Years That Made His Legend.

O documentário acompanhará toda a jornada de Elton John como um astro da música, com um foco especial nos primeiros cinco anos de sua carreira e em sua última turnê.

O documentário será dirigido por R. J. Cutler e David Furnish, que é marido de Elton John. O lançamento acontecerá no Disney+, mas antes disso o documentário terá uma breve exibição em alguns cinemas.

No cinema, a vida de Elton John foi o destaque de Rocketman, com Taron Egerton interpretando o cantor. O elenco também contou com Richard Madden e Jamie Bell.

Elton John é considerado um dos maiores astros da música de sua geração, tendo alcançado sucesso com várias de suas canções.

Ainda não há uma data de lançamento para o documentário sobre Elton John, do Disney+.

