Disney reconhece problema em Star Wars e muda estratégia

A Lucasfilm deixou a bola cair algumas vezes com Star Wars desde a compra da companhia pela Disney. Agora, o CEO da Casa do Mickey, Bob Iger, anunciou mudança na estratégia da franquia.

Apesar dos relatos de que o estúdio planeja “aumentar” a produção de filmes de Star Wars, houve vários cancelamentos recentes, incluindo os filmes de Patty Jenkins e o de Kevin Feige.

Falando em uma conferência (via The Hollywood Reporter), o CEO da Disney, Bob Iger, confirmou que a Disney mudará suas estratégias com um foco mais forte na qualidade em detrimento da quantidade, oferecendo conteúdo mais robusto em um ritmo mais lento.

Ele apontou para o sucesso de bilheteria da trilogia da sequência, antes de aludir ao fracasso de bilheteria de Solo. “Solo foi um pouco decepcionante para nós”, admitiu. “Isso nos deu uma pausa apenas para pensar que talvez a cadência fosse um pouco agressiva demais. E então decidimos recuar um pouco.”

“Vamos nos certificar de que, quando fizermos um, que seja o caminho certo, por isso estamos sendo muito cuidadosos lá.”

Nova trilogia de Star Wars já está em desenvolvimento

A Ascensão Skywalker pode ter deixado um gosto amargo na boca dos fãs, mas a saga Star Wars está longe de acabar. Agora, Jon Favreau, criador de The Mandalorian (O Mandaloriano), confirmou que a Lucasfilm já trabalha em uma nova trilogia da franquia.

Em entrevista à emissora dinamarquesa Moovy TV, Favreau revelou algumas informações sobre o processo contínuo da Lucasfilm de expandir a história da franquia.

De acordo com Favreau, ele e seus colaboradores veem a trilogia da Disney como um grande evento cinematográfico, mas é um capítulo relativamente pequeno na história abrangente de Star Wars.

“É uma grande coisa na tela”, disse Favreau, “e é muito agitado, mas é um momento relativamente breve na história dos milhares de anos em que Star Wars acontece”.

“O que acontece depois [da trilogia da sequência] também é interessante”, disse Favreau. “E sei que há alguma discussão e exploração acontecendo sobre o que acontece depois disso, então acho que há certos marcadores que temos”.

Os filmes e séries de Star Wars podem ser assistidos no Disney+.

