Disney revela o que acontece com Anna e Kristoff após Frozen 2

Arendelle: A Frozen Dining Adventure, um jantar temático de Frozen no cruzeiro Disney Wish, revelou o que aconteceu com Anna e Kristoff após os eventos de Frozen 2!

No filme, Anna assumiu o trono e se transformou na nova rainha de Arendelle, aceitando ainda a proposta de casamento de Kristoff.

O filme foi um sucesso, arrecadando quase US$ 1,5 bilhão nas bilheterias, e a franquia se expandiu para vários projetos, incluindo o jantar teatral que faz parte da programação do Disney Wish, cujo roteiro funciona como uma sequência direta aos eventos de Frozen 2.

O site Screen Rant subiu à bordo e aprendeu detalhes sobre o enredo, que revelam a festa de noivado de Anna e Kristoff no Castelo de Arendelle. Ela foi aceitada pelos súditos e é celebrada em Arendelle.

Veja uma foto abaixo:

Mais sobre Frozen

Dirigido por Chris Buck e Jennifer Lee, o filme de animação Frozen: Uma Aventura Congelante foi lançado em 2013 nos cinemas.

Confira a sinopse:

A destemida e otimista Anna sai em uma jornada épica, ao lado de Kristoff e sua leal rena Sven, para encontrar sua irmã Elsa, cujos poderes congelantes aprisionaram o reino de Arendelle em um inverno eterno. Encontrando condições de Everest, trolls místicos e um hilário boneco de neve chamado Olaf, Anna e Kristoff enfrentam obstáculos em uma corrida para salvar o reino.

O filme está disponível no Disney+.

