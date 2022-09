Dolittle terá continuação? Veja

Dolittle foi o primeiro e único filme de Robert Downey Jr. lançado após Vingadores: Ultimato, mas foi longe de ser um sucesso como seus longas-metragens na Marvel. Dito isso, o filme terá uma continuação? Veremos isso agora.

O primeiro live-action do Doutor Dolittle foi lançado em 1967, estrelado por Rex Harrison, mas foi a versão de 1998 que daria ao estúdio esperança de uma nova franquia.

Estrelado por Eddie Murphy, o filme foi bem sucedido o suficiente para gerar quatro sequências. Embora Murphy tenha aparecido apenas no primeiro filme e no Dr. Dolittle 2 de 2001, houve impulso suficiente para continuar com outras duas continuações lançadas diretamente em vídeo.

Dado o fraco desempenho de Dolittle de Downey Jr, nada foi dito sobre uma sequência. Mas isso pode mudar com o forte desempenho do longa-metragem no streaming, particularmente na Netflix.

Atualmente, Dolittle está em segundo lugar dentre os mais assistidos da Netflix no Brasil.

Sobre o que pode ser Dolittle 2

A história do Doutor Dolittle vai muito além do filme. O personagem foi criado por Hugh Lofting durante a Primeira Guerra Mundial como algo para enviar para seus filhos enquanto ele estava em combate.

O primeiro romance foi publicado em 1920, levando a mais de uma dúzia de livros e coleções de contos do autor ao longo de várias décadas. Usar uma dessas histórias como base para Dolittle 2 certamente é uma possibilidade.

Caso adapte o segundo livro da série, a história continuaria exatamente onde Dolittle parou. No entanto, tendo em vista o fracasso comercial do longa-metragem, o orçamento seria muito menor.

Dito isso, Dolittle 2 não é muito provável de acontecer. O fracasso de bilheteria do primeiro filme significa que está muito aquém de recuperar o dinheiro gasto na produção e marketing.

O longa-metragem com Robert Downey Jr. arrecadou US$ 251,4 milhões, com um orçamento de US$ 175 milhões. Tendo em vista que os gastos com marketing não são contabilizados no orçamento, é seguro dizer que a Universal Pictures perdeu muito dinheiro com a obra.

Dolittle está disponível na Netflix.

