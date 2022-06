Doutor Estranho 2: Afinal, Tom Cruise ia aparecer mesmo no filme? Confira

Alerta de spoilers

Antes de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) estrear, circulavam incontáveis rumores sobre participações especiais no filme da Marvel. Um desses rumores girava em torno de Tom Cruise aparecer como uma variante do Homem de Ferro.

Como vimos no filme, no entanto ele não deu as caras. A dúvida permaneceu: ele chegou a ser considerado ao papel em algum momento? Veremos isso agora.

Cruise não fazer uma participação especial em Doutor Estranho 2 foi considerado um desenvolvimento decepcionante por alguns. Mas, só porque Cruise não apareceu como uma variante de Tony Stark no filme finalizado, isso não significa necessariamente que sua inclusão nunca foi planejada ou considerada durante o desenvolvimento.

No entanto, apesar de toda a conversa, parece que o Homem de Ferro de Tom Cruise aparecendo em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura sempre foi apenas um boato esperançoso e nunca foi considerado seriamente, aponta o ScreenRant.

Esses rumores foram alimentados por evidências convincentes, que pareciam apontar para o Homem de Ferro de Tom Cruise fazendo uma aparição: o trailer do filme parecia mostrar drones da Legião de Ferro na sede dos Illuminati, o MCU havia acabado de explorar a ideia de variantes interpretadas por diferentes atores em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, e Cruise como Homem de Ferro é algo que os fãs queriam ver há tempos.

Servindo como um membro-chave do grupo, o Homem de Ferro de Cruise poderia ter se apresentado como uma iteração mais séria e externamente responsável do herói do MCU (que também se encaixaria melhor com a própria personalidade de Cruise).

Ter o Homem de Ferro de Tom Cruise também resistindo à fúria da Feiticeira Escarlate ao lado das outras variantes de Doutor Estranho 2 teria feito sentido, já que o status do personagem como um herói distintamente humano serviria como motivação clara para seu papel dentro dos Illuminati.

Em última análise, o Homem de Ferro de Cruise teria que morrer ao lado das outras variantes, o que significa que sua aparição no papel teria sido um fan service de curta duração, na melhor das hipóteses.

Por que Tom Cruise não apareceu como Homem de Ferro

A razão pela qual Tom Cruise não apareceu em Doutor Estranho 2 como Homem de Ferro não foi que não foi considerado, mas que não parecia possível.

Falando com a Rolling Stone, o roteirista Michael Waldron gostou da ideia de incluir uma participação especial do Homem de Ferro usando Cruise, mas não foi realizada devido a conflitos de agenda.

Isso indica que, embora tenha sido considerado em Doutor Estranho 2, nunca foi planejado em nenhum sentido real.

Cruise estava ocupado filmando Missão: Impossível 7 e 8, e Waldron não acreditava que incluir sua variante do Homem de Ferro fosse realmente uma opção.

Considerando tudo, provavelmente é melhor que o Homem de Ferro de Tom Cruise não tenha aparecido em Doutor Estranho 2.

