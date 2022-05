Doutor Estranho 2: Arte mostra cena chocante do Professor Xavier

Atenção: contém spoilers de Doutor Estranho 2.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura trouxe o Professor Xavier, líder dos X-Men, para dentro do MCU. Interpretado por Patrick Stewart, o famoso personagem viveu uma das cenas mais impactantes do filme enquanto lutava contra a Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen).

Na cena, Charles Xavier usa seus poderes para entrar na mente de Wanda e tentar convencê-la a parar com a matança, mas ele próprio acaba morto quando a personagem quebra seu pescoço.

Agora que o filme já está em cartaz há quase um mês, o artista visual Alexander Mandradjiev revelou em seu perfil no Instagram a arte conceitual que fez para essa cena.

Confira a imagem logo abaixo:

“Este foi um momento intenso para retratar. Havia uma qualidade sonhadora que eu estava procurando, um pesadelo preso em um loop”, comenta na descrição da imagem.

Doutor Estranho 2 continua em cartaz nos cinemas.

