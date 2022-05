Doutor Estranho 2 cortou cena horrível de decapitação; veja

Contém spoilers

Se você achou que Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) tinha um nível elevado de violência para uma produção da Marvel, saiba que poderia ter sido ainda pior.

Em uma entrevista com o Yahoo, o roteirista Michael Waldron revelou que, originalmente, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) teria uma horrível cena com a cabeça decepada de uma variante da Terra-838 do Dr. Nicodemus West, interpretado por Michael Stuhlbarg.

“O Dr. West estava vivo naquele universo e trabalhava na sede dos Illuminati. Ele teria uma morte como Samuel L. Jackson em Jurassic Park, não como em Do Fundo do Mar, apesar de que também teria sido incrível.”

“Basicamente, eles entrariam em um elevador e a cabeça do Dr. West rolaria até eles. Então, tínhamos essa intenção desde o início.”

O roteirista de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) acrescentou que a cena acabou sendo cortada do roteiro porque o ator Michael Stuhlbarg estava com a agenda lotada, então não estava disponível para aquele período das gravações.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) está em cartaz nos cinemas.