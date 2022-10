Doutor Estranho 2: Daniel Craig quase foi Illuminati no filme

A cena dos Illuminati em Doutor Estranho 2, ficou marcada com as participações especiais mais chocantes do MCU, trazendo Patrick Stewart como Charles Xavier, e escalando o favorito dos fãs John Krasinski como Sr. Fantástico. Mas uma arte conceitual revelou que Daniel Craig também poderia estar no grupo.

O ator de 007 quase foi ninguém menos que Balder, o Bravo, irmão de Thor. A Marvel queria Craig no papel, mas como não acabou acontecendo, pelo menos podemos ver como poderia ter sido.

Segundo o designer de figurino Graham Churchyard, no podcast do ComicBook, Balder foi bem longe no desenvolvimento do longa, e quase apareceu em filmes anteriores do Thor.

“Nós fomos muito longe com o design de Balder, o Bravo, então nós esperamos, esperamos e esperamos a escalação[…] Levei ao estágio de protótipo, nós estávamos naquela coisa de design, juntando tecidos e ideias esperando pelo ator. Pobre Balder, o Bravo, ele quase entrou em Thor 1, e em Thor 2, e em Thor 3, se dá pra simplificar isso.”

Enquanto o personagem não deve aparecer nas telas em nenhum período próximo, o artista conceitual Daniel Warner compartilhou como seria Bralder, o Bravo de Daniel Craig:

