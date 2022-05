Doutor Estranho 2 deve bater recorde de bilheteria de Batman

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) deve bater o recorde de Batman em bilheteria em 2022.

De acordo com uma projeção da Variety (via Screen Rant), Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) pode arrecadar cerca de US$ 175 milhões em seu fim de semana de estreia nos Estados Unidos.

Os mais otimistas acreditam que a arrecadação pode chegar até a mais de US$ 200 milhões, mas também há quem pense que pode ficar mais perto dos US$ 160 milhões.

De qualquer maneira, existe uma grande possibilidade de que o lançamento de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) supere o de Batman, que conseguiu mais de US$ 134 milhões em seu fim de semana de estreia nos Estados Unidos.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é bastante aguardado pelos fãs da Marvel, que querem saber como serão trabalhados os elementos do multiverso.

Filme de Sam Raimi

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é dirigido por Sam Raimi, que também trabalhou na trilogia original do Homem-Aranha.

O roteiro é desenvolvido por Michael Waldron, que escreveu e produziu a primeira temporada de Loki, série da Marvel para o Disney+.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) chega aos cinemas em 5 de maio.

