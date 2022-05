Doutor Estranho 2: Elizabeth Olsen não conheceu dois grandes nomes do filme

Contém spoilers

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) apresenta as participações especiais de Patrick Stewart como Professor Xavier e John Krasinski como Senhor Fantástico.

No entanto, a estrela Elizabeth Olsen não chegou a encontrar nenhum desses dois nos bastidores. Foi o que ela contou em uma entrevista para o Cinema Blend.

“Eu não os conheci. É a magia do cinema”, disse brevemente a atriz de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2).

A Feiticeira Escarlate do MCU

Elizabeth Olsen interpreta a Feiticeira Escarlate desde Vingadores: Era de Ultron, que teve lançamento nos cinemas em 2015.

Ela também apareceu em produções como Capitão América: Guerra Civil, Vingadores: Guerra Infinita, Vingadores: Ultimato e WandaVision.

Nos quadrinhos, a Feiticeira Escarlate é filha do Magneto, popular inimigo dos X-Men. No entanto, a personagem teve a sua origem alterada ao ser inserida no MCU, já que, naquele momento, o Marvel Studios não tinha os direitos de Magneto ou dos X-Men.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) está em cartaz nos cinemas.