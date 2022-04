Doutor Estranho 2: Executiva da Marvel comenta importância de heroína lésbica

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) introduzirá uma heroína lésbica no Universo Cinematográfico Marvel (MCU). Xochitl Gomez, que vive a personagem, juntou-se à executiva Victoria Alonso para falar sobre a sexualidade e identidade de America Chavez.

Ao contrário da Warner, que concordou em censurar Animais Fantásticos 3 e o curto trecho que aborda a sexualidade de Dumbledore em países onde a homofobia é institucionalizada, a Disney optou por manter as cenas de Doutor Estranho 2 que abordam a sexualidade da heroína.

Por conta disso, o longa-metragem do MCU foi banido no Egito, Arábia Saudita, dentre outros países. Isso não abalou, no entanto, o orgulho de Gomez em viver a personagem.

‎”É tão legal que os fãs possam ver uma jovem no meio de uma grande história como essa, e saber que coisas que acontecem na vida de nossos filhos são importantes porque molda quem eles se tornarão quando forem mais velhos quando adultos”, compartilhou Gomez. “É emocionante que esperamos ver mais como as coisas se saem para a America no futuro.”‎

‎”[A America] é uma jovem latina que faz parte da comunidade LGBTQ+ e tem um grande poder”, acrescentou Alonso. “As crianças querem se ver representadas. Existe esse nível de identidade que passa a ser um momento muito importante na vida de um adolescente – ver a si mesmo; para não ser invisível”.

Mais sobre Doutor Estranho 2

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é dirigido por Sam Raimi, que também trabalhou na primeira trilogia do Homem-Aranha.

O roteiro é desenvolvido por Michael Waldron, conhecido por Rick and Morty e Loki, série da Marvel que teve lançamento no Disney+.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) chega aos cinemas em 5 de maio de 2022.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.