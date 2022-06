Doutor Estranho 2 inutiliza um dos objetos mais poderosos da Marvel

Alerta de spoilers

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) trouxe diversos momentos chocantes, alguns dos quais decepcionaram os fãs, que criaram expectativas demais acerca de alguns personagens. O filme também torna inútil um poderoso artefato da Marvel.

Durante parte do longa-metragem, o livro de Vishanti é retratado como sendo essencial para impedir a Feiticeira Escarlate de cumprir os planos dela.

O livro, no entanto, que serve como contraparte ao Darkhold, é destruído por Wanda Maximoff rapidamente, antes que o mago possa usá-lo. Mas há mais nessa história do que parece.

Ainda que o Doutor Estranho não tenha utilizado o livro diretamente, ele pôde ver algumas páginas dele, especialmente uma última, que mostra o símbolo de America Chavez.

É importante lembrar que uma das maiores habilidades de Stephen Strange não tem a ver com seus poderes mágicos: ele tem uma invejável memória fotográfica. Com isso, ele pode ter absorvido o pouco que viu do livro instantaneamente.

Stephen Strange fica ainda mais importante depois de Doutor Estranho 2

Não bastasse isso, Stephen ainda leu do Darkhold antes do artefato ter todas as suas versões destruídas por Wanda Maximoff.

Essencialmente, apenas ele e Wanda têm conhecimento sobre o que está livro no presente momento. Em razão da memória dele, é possível que ele consiga ter aprendido diversas magias e feitiços que ninguém mais conhece.

Por mais que o livro de Vishanti tenha sido inutilizado, Strange é agora o único que detém parte do conhecimento do artefato.

Wong pode ser o Mago Supremo do MCU, mas Stephen certamente sabe de coisas que nem mesmo o amigo conhece.

