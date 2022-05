Doutor Estranho 2 não deve ser lançado na China; veja o motivo

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) pode não ter lançamento na China, de acordo com o Deadline.

O motivo é surpreendentemente simples: a presença do nome de um jornal que se opõe ao Partido Comunista Chinês.

Em uma cena de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), que até mesmo foi divulgada on-line, é possível ver uma banca de jornais com o nome do Epoch Times, um jornal conhecido por fazer oposição ao Partido Comunista Chinês.

Por causa desse pequeno detalhe, é altamente improvável que Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) seja lançado nos cinemas da China.

Filmes da Marvel estão tendo problemas na China

Vale lembrar que produções da Marvel como Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis e Homem-Aranha: Sem Volta para Casa também não tiveram lançamento na China.

Ainda assim, pode apostar que Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) terá uma grande bilheteria em outras partes do mundo.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) chega aos cinemas em 5 de maio de 2022.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.