Doutor Estranho 2 passa dos US$ 40 milhões de bilheteria antes de estreia

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) promete ter excelentes números de bilheteria.

Durante a Cinema Con 2022, o chefe de distribuição da Disney, Tony Chambers, revelou que, apesar de ainda nem ter sido lançado em nenhum país, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) já arrecadou mais de US$ 42 milhões com a pré-venda de ingressos.

Isso, é claro, considerando apenas a pré-venda de ingressos nos Estados Unidos. Isso significa que Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) certamente terá excelentes números em seu lançamento.

Existe uma chance de que a bilheteria de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) chegue perto de Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, que se mostrou um estrondoso sucesso.

Mais sobre Doutor Estranho 2

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é dirigido por Sam Raimi, que também trabalhou na primeira trilogia do Homem-Aranha.

O roteiro é desenvolvido por Michael Waldron, conhecido por Rick and Morty e Loki, série da Marvel que teve lançamento no Disney+.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) chega aos cinemas em 5 de maio de 2022.

