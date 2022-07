Doutor Estranho 2: Por que a Marvel não pode trazer [SPOILER] de volta ao MCU

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura introduziu uma versão dos Illuminati ao MCU, no Universo 838. Há argumentos, contudo, que sustentam que ela não pode criar outra versão da equipe.

Apesar da provocação da Marvel de que os Illuminati podem retornar ao MCU de alguma forma, sua primeira aparição em Doutor Estranho 2 na verdade torna a introdução de uma nova versão da equipe uma ideia muito ruim, como aponta o ScreenRant.

Um dos momentos mais chocantes do filme veio logo após a introdução dos Illuminati, onde eles foram brutalmente assassinados pela Feiticeira Escarlate.

A equipe – composta por Karl Mordo (Chiwetel Ejiofor), Professor X (Patrick Stewart), Capitão Carter (Hayley Atwell), Capitã Marvel ((Lashana Lynch), Raio Negro (Anson Mount) e Reed Richards (John Krasinski) – representou os heróis mais poderosos que a Terra-838 tinha a oferecer, e sua morte inesperada provou ser um momento crucial para o filme.

É importante ressaltar que os membros da equipe eram todos variantes da Terra-838, o que significa que suas contrapartes na linha do tempo principal do MCU (Terra-616 ) estão ainda vivos.

Após Doutor Estranho 2 , o futuro do MCU dos Illuminati foi praticamente confirmado, com o co-produtor Richie Palmer insinuando sua possível inclusão na linha do tempo principal.

No entanto, a maneira como eles foram apresentados – e depois executados sumariamente – realmente arruina suas chances de um futuro satisfatório no MCU.

Volta dos Illuminati seria uma má ideia?

Não apenas eles seriam para sempre manchados pelas mortes de seus homólogos da Terra-838, mas os principais membros dos Illuminati – incluindo o próprio Strange – quase certamente não estariam envolvidos.

Após o papel que a equipe desempenhou em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura , simplesmente não é plausível que o próprio Strange faça parte dos Illuminati no MCU.

Como ele não é apenas frequentemente descrito como um membro-chave do grupo nos quadrinhos, mas também é um dos heróis mais influentes do MCU, isso torna o retorno dos Illuminati ao MCU muito menos provável.

Além disso, outros heróis importantes também não estão disponíveis para os Illuminati do MCU, como o Homem de Ferro (Robert Downey Jr.), que está morto na linha do tempo principal.

A combinação dessas preocupações torna os Illuminati do MCU uma má ideia. Embora não haja planos atualmente confirmados para seu futuro, a Fase 4 apresentará outros membros proeminentes dos Illuminati, como Namor e Senhor Fantástico, então é certamente uma possibilidade de que a equipe reapareça no MCU mais cedo ou mais tarde.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) já está disponível no Disney+.

