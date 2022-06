Doutor Estranho 2 prepara introdução de grande vilão no MCU

Alerta de spoilers

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) trouxe diversas referências e easter eggs, alguns dos quais decepcionaram os fãs. Um deles em específico prepara a introdução de icônico vilão ao MCU.

Apesar de muitos acreditarem que Kang será o próximo grande antagonista do Universo Cinematográfico Marvel, o longa-metragem de Sam Raimi indica que poderemos ver Victor Von Doom, o Doutor Destino, em breve.

Em Doutor Estranho 2, Reed Richards aparece brevemente e sua chegada vem acompanhada de um item tirado diretamente dos quadrinhos. Ele usa a plataforma do tempo, que, nas HQs, foi inventada por Doom, grande vilão do Quarteto Fantástico.

O dispositivo é usado comumente como arma contra a primeira família da Marvel e também permite que o Doutor Destino viaje no tempo.

Nos quadrinhos, Richards chega a adquirir essa plataforma e a estuda no prédio Baxter, o que pode ter sido como ele conseguiu o item em Doutor Estranho 2.

É incerto se a plataforma do tempo do filme conta com as mesmas propriedades de sua contraparte nos quadrinhos, mas essa introdução no MCU indica que o Doutor Destino pode aparecer em breve, quem sabe configurando-se como o próximo grande vilão dos filmes da Marvel.

Também há referência em Cavaleiro da Lua

Mas esse não é a primeira vez que vemos uma referência ao antagonista. Cavaleiro da Lua também já indicou que Doom pode estar à espreita.

No primeiro episódio da série do Disney+, Steven Grant acorda em uma pequena vila nos Alpes, que muito se parece com Latveria, nação da Europa oriental, que, nas HQs, é a terra natal do Doutor Destino. Ele, inclusive, acaba se tornando o monarca da região.

Na série da Marvel, vemos casas com telhados laranja e um castelo, um cenário muito parecido com a Latveria das HQs.

Assim sendo, o estúdio pode estar lentamente trazendo de volta o icônico vilão ao meio audiovisual, depois de já ter aparecido nos filmes do Quarteto Fantástico.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura já está disponível no Disney+.

