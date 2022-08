Doutor Estranho 2 quase teve cena pós-créditos de Quarteto Fantástico; saiba mais

Com certeza uma das cenas que mais chamou atenção em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura foi apresentação dos Illuminati ao MCU. Um dos detalhes que mais empolgou o público foi a presença do Sr. Fantástico nessa cena com um dos atores favoritos dos fãs para o papel, John Krasinski, de The Office.

Mesmo o filme já sendo marcado pela primeira aparição de um membro do Quarteto Fantástico, mas recentemente foi confirmado que o longa quase foi ainda mais longe na apresentação da família de heróis.

O roteirista Michael Waldron deixou claro em entrevista para o Empire que seu maior desejo era colocar Reed Richards no filme. Antes mesmo da ideia de ter os Illuminati no enredo, Waldron já havia planejado uma cena pós-créditos com o Sr. Fantástico no Edifício Baxter.

“Logo na minha primeira visão para o roteiro, eu escrevi um momento só por diversão, onde os eventos do filme estariam sendo gravados e reassistidos por alguém no Edifício Baxter, e uma mão elástica entraria no frame para voltar a gravação. Reed provavelmente é meu personagem favorito da Marvel, então eu estava tentando colocá-lo ali de alguma forma”.

A cena seria interessante justamente por não mostrar o rosto de Reed Richards, deixando a possibilidade de ser uma introdução do personagem para a Terra-616 , o universo principal do MCU, e não a versão condenada dele que vemos na versão final do filme.

Isso se encaixaria perfeitamente com a declaração de Kevin Feige de que o Quarteto já estaria agindo no MCU, e que o filme solo da equipe não seria sobre a origem dos personagens.

O Retorno do Quarteto

Originalmente, o reboot de Quarteto Fantástico teria direção de Jon Watts, mas o cineasta acabou abandonando o projeto.

Até o momento, o diretor Matt Shakman, de WandaVision, está negociando para dirigir o filme.

O ator John Krasinski apareceu como Senhor Fantástico em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), mas por se tratar de uma variante do personagem, não se sabe se ele estará envolvido com o reboot.

O reboot de Quarteto Fantástico chega aos cinemas em 7 de novembro de 2024.

