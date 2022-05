Doutor Estranho 2 quase teve Deadpool

Atenção: contém spoilers de Doutor Estranho 2!

Parece que os rumores de uma participação de Deadpool em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura estavam certos, no final das contas.

Apesar do personagem de Ryan Reynolds não ter de fato aparecido no mais novo filme do Universo Cinematográfico da Marvel, o roteirista Michael Waldron confirmou que sua participação foi cogitada nas muitas reuniões feitas, mas acabaram deixando a ideia de lado.

“Sim, conversamos sobre isso. Acho que conversamos sobre tudo neste filme. Então, seria loucura não levantar isso, mas no final das contas não parecia… Simplesmente não parecia o lugar certo. Mas sim, claro que conversamos sobre isso”, disse Waldron ao Comic Book.

A entrada de Deadpool no MCU

De certo modo, faz sentido o rumo que as coisas tomaram: embora os fãs da Marvel queiram ver Deadpool oficialmente inserido dentro das linhas temporais do MCU, a história tensa de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura parecia não se encaixar com o mercenário tagarela.

No entanto, saber que os diretores e roteiristas da Marvel consideraram essa possibilidade já é algo positivo, deixando o personagem cada vez mais próximo de estrear no MCU. Só é preciso que encontrem a ocasião perfeita para isso.

Já sabemos, ainda, que o filme Deadpool 3 será produzido pela Marvel Studios, embora sua estreia ainda possa demorar um pouco para acontecer.

Enquanto isso, você pode conferir Doutor Estranho 2 nos cinemas.