Doutor Estranho 2 quase teve morte nojenta de membro dos Vingadores

Em uma entrevista compartilhada pelo The Direct, o roteirista Michael Waldron revelou que uma versão alternativa da Vespa quase apareceu em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2).

A Vespa seria parte dos Illuminati, e também teria sido morta pela Feiticeira Escarlate, de um jeito simples e bastante nojento.

“Eu acho que, originalmente, a Vespa estava em uma versão dos Illuminati. A Vespa encolhia e voava até Wanda, e ela simplesmente batia com as mãos e a esmagava.”

“Isso acontecia no primeiro rascunho do roteiro”, comentou o roteirista de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2).

Vespa é interpretada por Evangeline Lilly

Nos quadrinhos da Marvel, a Vespa é uma personagem importante e membro original dos Vingadores, embora ainda não tenha recebido o mesmo destaque no MCU.

No cinema, a personagem lutou ao lado dos Vingadores em Vingadores: Ultimato. A título de curiosidade, a formação original dos Vingadores nos quadrinhos era: Homem de Ferro, Thor, Hulk, Vespa e Homem-Formiga.

O Capitão América, que é considerado o principal líder dos Vingadores, só se juntou à equipe algum tempo depois.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) está agora disponível pelo Disney+.