Doutor Estranho 2: Roterista revela detalhe sombrio dos Illuminati

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura foi a empreitada da Marvel no multiverso, o filme apresentou diferentes realidades enquanto o protagonista protegia America Chaves da Feiticeira Escarlate, um desses universos foi o dos Illuminati.

Na realidade dos Illuminati, fomos introduzidos ao universo da Terra-833, a dimensão teve inúmeras participações especiais, mesmo que nem todas tenham agradados os fãs.

Em recente entrevista à Empire, Michael Waldron, o roteirista do filme, descreveu o universo dos Illuminati como “estado policial” ou uma ditadura dos heróis.

“O engraçado sobre Memory Lane é que… Não está lá, mas é minha história secreta do 838 é que é um pouco um estado policial”, disse Waldron. “O sistema rígido do universo é um pesadelo tão grande que é possível que as pessoas desse mundo vejam Wanda como uma heroína por suas ações lá”.

“E você pode ver, todo mundo está vestido uniformemente, é como uma sensação orwelliana. Porque eu sempre pensei, ‘Tudo bem, por que essa coisa de Memory Lane existe?’ Eu escrevi um monte do que eram, essencialmente letras miúdas que eu acho que gravamos, mas simplesmente não… Você não consegue ouvir, mas é como se o cara estivesse dizendo no fundo, ele está tipo: Quaisquer memórias de crimes cometidos podem ser admissíveis em um tribunal de justiça…’ Memory Lane é realmente a tentativa do estado de que você admita um crime que cometeu. Esse é o meu segredo obscuro sobre Memory Lane. ” (via ComicBook)

As participações especiais em Doutor Estranho 2 fornecem algumas respostas, mas somente nas próximas produções da Marvel Studios teremos as consequências desses encontros e como a Terra-833 lidou com o massacre de Wanda Maximoff.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é dirigido por Sam Raimi, que também trabalhou na primeira trilogia do Homem-Aranha. O filme tem conquistado boas críticas.

O roteiro é desenvolvido por Michael Waldron, conhecido por Rick and Morty e Loki, série da Marvel que teve lançamento no Disney+.

O elenco conta com Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Rachel McAdams e Michael Stuhlbarg.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) já está disponível no Disney+.

