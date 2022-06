Doutor Estranho 2 se aproxima do bilhão em bilheteria

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) está se aproximando de US$ 1 bilhão em arrecadação.

De acordo com o Deadline, a bilheteria agora está em torno de US$ 910 milhões. É possível que, nos próximos dias, chegue ao US$ 1 bilhão.

O que está jogando contra Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é que outros grandes lançamentos estão tendo sucesso.

Top Gun: Maverick (Top Gun 2) vem impressionando com uma ótima bilheteria, e Jurassic World: Domínio (Jurassic World 3) também está indo muito bem, embora nem tenha sido lançado em todos os países ainda.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) ainda está em cartaz nos cinemas.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.