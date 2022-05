Doutor Estranho 2 terá uma das 10 maiores bilheterias de abertura do cinema

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) está a caminho para se tornar um grande sucesso comercial, além de ser um sucesso de crítica. O filme está previsto para se tornar uma das 10 maiores bilheterias de abertura da história do Cinema.

Conforme o ComicBook, o longa-metragem da Marvel deve faturar US$ 190 milhões no fim de semana de estreia, após já ter arrecadado US$ 90 milhões no dia da estreia. Isso já faz dele dele a sétima maior estreia da História.

Não bastasse isso, há quem estime que o longa fará US$ 200 milhões nesse primeiro fim de semana, o que o colocará dentre as 10 maiores do Cinema.

Lembrando que são estimativas, o valor final deve ser divulgado no domingo (08) ou segunda-feira (09).

Mais sobre Doutor Estranho 2

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é dirigido por Sam Raimi, que também trabalhou na primeira trilogia do Homem-Aranha. O filme tem conquistado boas críticas.

O roteiro é desenvolvido por Michael Waldron, conhecido por Rick and Morty e Loki, série da Marvel que teve lançamento no Disney+.

O elenco conta com Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Rachel McAdams e Michael Stuhlbarg.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) já está em exibição nos cinemas.