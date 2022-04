Doutor Estranho 2: Veja a cena que levou filme a ser banido de país

Foi relatado recentemente que Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) havia sido banido da Arábia Saudita.

Posteriormente, o Egito decidiu seguir o mesmo caminho, banindo Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) de seu território.

Originalmente, era mencionado que esse banimento havia acontecido por conta de “conteúdo LGBT”, e parece que esse é exatamente o caso, mas a cena em questão é muito curta.

De acordo com o Comic Book, a cena que levou Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) a ser banido é de apenas 12 segundos, revelando que a personagem America Chavez tem duas mães, assim como nos quadrinhos.

A Disney tinha a opção de cortar essa cena, mas se recusou, aceitando o banimento nesses territórios. É muito comum que algumas produções sejam banidas em alguns países por conta de “conteúdo LGBT”.

Caso parecido com Eternos

O mesmo aconteceu com Eternos, também do Marvel Studios, em um caso parecido. Foi o primeiro longa-metragem do MCU a apresentar um casal gay.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) chega aos cinemas em 5 de maio de 2022.

