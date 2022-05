Doutor Estranho vai voltar? Roteirista responde

Atenção: contém spoilers de Doutor Estranho 2!

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura já está em cartaz nos cinemas e tem conquistado ótimos números nas bilheterias ao redor do mundo. Enquanto isso, os fãs do personagem de Benedict Cumberbatch já começam a se perguntar se ainda há espaço para Stephen Strange no Universo Cinematográfico da Marvel.

Agora, em entrevista recente ao Comic Book, o roteirista Michael Waldron comentou sobre as possibilidades para o futuro do personagem, dados os acontecimentos de Doutor Estranho 2:

“Como Wong diz, ‘Você usou o Darkhold para possuir seu próprio cadáver’. Certamente, deve haver alguma consequência. Foi como voltar para o antigo Uma Noite Alucinante, e aquele final com piadinhas foi tipo “Oh meu Deus, as coisas acabaram mal’. Então, sim. Veremos o que tudo isso significa para Stephen”, disse Waldron.

“O Multiverso forçou um espelho na frente de seu rosto e o fez refletir um pouco, o que acho que ele se recusou a fazer. Mesmo quando ele sofreu aquele acidente inicial, em vez de realmente pensar sobre quem ele era, ele acabou se tornando no feiticeiro mais poderoso do mundo. Ele é um cara que não quer ir para a terapia. Acho que agora houve uma autorreflexão forçada ao longo desta aventura, e acho que ele provavelmente está mais capacitado do que nunca de trabalhar como parte de uma equipe.”, continuou.

O roteirista também brincou dizendo que Strange “talvez esteja mais adequado do que nunca para realmente ser uma âncora para os Vingadores, e tudo seguirá em frente. Ele também tem aquele terceiro olho. Isso pode ser uma má notícia, então quem sabe?”.

Possibilidades não faltam para o futuro de Doutor Estranho na Marvel, mas ainda não há nada confirmado.

Por enquanto, assista ao filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura nos cinemas.