Drácula: A Última Viagem do Deméter ganha trailer e pôster arrepiantes

A Universal Pictures Brasil divulgou o primeiro trailer e um cartaz de Drácula: A Última Viagem do Deméter, novo filme sobre o icônico vampiro – confira tudo no final do post.

Baseado em um capítulo do clássico romance Drácula, de Bram Stoker, o filme se passa a bordo de navio mercador chamado Deméter que foi fretado para transportar 24 caixotes de madeira sem identificação – de Cárpatos para Londres.

A trama detalhará os estranhos eventos que aconteceram à tripulação. Enquanto tentavam sobreviver à viagem oceânica são perseguidos todas as noites por uma presença terrível a bordo do navio. Quando finalmente o navio atraca na Inglaterra, não há vestígios da tripulação.

Corey Hawkins, Aisling Franciosi e Liam Cunningham estão no elenco do terror, dirigido por André Øvredal (Histórias Assustadoras para Contar no Escuro).

Drácula: A Última Viagem do Deméter estreia no Brasil em 24 de agosto.

Pôster de Drácula: A Última Viagem do Deméter

