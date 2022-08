Dredd: Astro de The Boys revela se faria uma sequência

O ator de The Boys, Karl Urban, revelou se faria uma sequência de Dredd, filme lançado em 2012.

Em recente entrevista, Urban abordou sobre um possível segundo filme, que até então, não foi planejado para acontecer.

No entanto, o astro que interpreta Billy Bruto em The Boys, revelou que retornaria ao papel, caso um outro filme fosse anunciado (via ScreenRant).

“Você sabe, eu certamente estaria interessado em revisitar o personagem, há uma grande profundidade de material lá que foi escrito por John Wagner e vários escritores ao longo dos anos. Particularmente histórias que giram em torno do Juiz Dredd e muitas ótimas histórias”, disse ele.

“Não me incomoda se eu tiver a oportunidade de interpretar Dredd novamente, ou outra pessoa. Eu adoraria ver essas histórias, ficaria animado para qualquer um que colocasse as mãos nos direitos de fazer isso, seria incrível”, concluiu o astro.

Mais sobre Dredd

“O trabalho do agente Dredd é prender, julgar e executar os criminosos de uma megalópole do futuro. Sua missão atual é combater uma nova droga, poderosa e ilegal, além de treinar uma recruta com poderes psíquicos”, revela a sinopse.

Baseado nos quadrinhos de John Wagner e Carlos Ezquerra, a direção do filme ficou por conta de Pete Travis.

O elenco conta com Karl Urban, Lena Headey, Rachel Wood, Olivia Thirlby, Porteus Xandau, entre outros.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.