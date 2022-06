Dua Lipa diz que filmar longa com Henry Cavill não foi como ela pensou

Famosa no mundo inteiro por sua carreira musical, Dua Lipa fará sua estreia nos cinemas com o filme Argylle. Ambientado no mundo da espionagem, o vindouro longa tem Henry Cavill como protagonista. Em uma entrevista recente, a cantora revelou como foi gravar com o astro de The Witcher – em um processo bem diferente de suas expectativas.

Uma produção da AppleTV+, Argylle tem a intenção de seguir o exemplo de Kingsman e iniciar uma nova franquia de filmes de espionagem. Além de Henry Cavill e Dua Lipa, o elenco do longa conta com Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Catherine O’Hara, John Cena, Samuel L. Jackson e Ariana DeBose.

Continua depois da publicidade

“Um espião internacional que sofre de amnésia é levado a acreditar que é um romancista best-seller. Depois de suas memórias e habilidades letais retornarem, ele embarca em uma jornada de vingança contra a organização para a qual trabalhava, a Divisão”, afirma a sinopse oficial de Argylle.

Mostramos abaixo tudo que Dua Lipa falou sobre as gravações de Argylle e seu trabalho com Henry Cavill.

Dua Lipa gostou de gravar com Henry Cavill em Argylle?

Em uma entrevista recente a um famoso jornal americano, a cantora Dua Lipa falou sobre suas experiências no set de Argylle.

“Todo mundo me pergunta: ‘Não é igual gravar um videoclipe?’. Mas na verdade, está longe disso”, comentou a britânica.

Dua Lipa explica que, nos videoclipes, os cantores interpretam a si mesmos, e se dirigem diretamente à audiência.

As filmagens de longa-metragens são bem diferentes. Nos filmes, existe um jogo de câmeras bastante específico, que exige uma atenção especial dos atores e da equipe de produção.

“Você tem que esquecer a câmera e entrar no personagem”, comentou a atriz.

Dua Lipa não falou especificamente sobre suas experiências com Henry Cavill. Porém, já se sabe que a atriz contracena com o astro da DC no filme de espionagem.

Até o momento, a identidade da personagem de Dua Lipa não foi revelada. Entretanto, a atriz aparece dançando com Henry Cavill no primeiro teaser do longa.

Dessa forma, tudo indica que a personagem de Dua Lipa terá um envolvimento importante com o espião de Henry Cavill.

Pouco se sabe sobre a trama de Argylle. O primeiro teaser da produção indica que a história é ambientada nos anos 80. Além de integrar o elenco, Dua Lipa também está na trilha sonora do longa.

“Argylle vai reinventar o gênero dos filmes de espionagem”, comentou o diretor Matthew Vaughn em uma entrevista recente.

Argylle estreia ainda em 2022. A data específica, no entanto, ainda não foi revelada.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.