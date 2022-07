Dublador de A Fera do Mar chama de “ridículas” suas cenas no filme

Sucesso na Netflix, A Fera do Mar conquistou crianças e adultos com sua história dinâmica e tocante. Muitos espectadores não sabem, mas o elenco original do longa conta com grandes astros da TV – de séries como The Boys e Downton Abbey. Em uma entrevista recente, um dos dubladores descreveu suas cenas na animação como “ridículas”.

“Uma menina entra escondida no navio de um grande caçador de monstros marinhos. Juntos, eles iniciam uma jornada épica por águas desconhecidas”, afirma a sinopse oficial de A Fera do Mar na Netflix.

Dirigido e produzido por Chris Williams (Big Hero 6), o filme se tornou um verdadeiro fenômeno na Netflix, garantindo posições de destaque no Top 10 de vários países, incluindo o Brasil e os Estados Unidos.

Explicamos abaixo por que um dos astros de A Fera do Mar chamou de “ridículas” suas cenas no filme da Netflix; confira.

Karl Urban discute sua experiência em A Fera do Mar

Se você assistiu A Fera do Mar na versão dublada em português, provavelmente não sabe que Karl Urban é a voz original do caçador Jacob Holland.

Com uma prolífica carreira no cinema e na TV, Urban é famoso por performances em franquias como O Senhor dos Anéis e Star Trek.

Atualmente, Karl Urban interpreta Billy Butcher na série The Boys, exibida pelo Amazon Prime Video.

Em uma entrevista recente, Urban falou sobre sua experiência na dublagem de A Fera do Mar. O ator foi perguntado sobre como é gravar cenas de luta e outros ruídos de fala.

“Tenho que confessar, odiei fazer isso! Todos aqueles grunhidos e gemidos de ‘Uh’, ‘Ah!’ e ‘ooh’ são realmente ridículos quando você está na cabine de gravação”, comentou o ator.

Urban também revelou que todos esses barulhos são gravados de uma vez só, sempre após as falas.

“Você passa 4 horas na cabine de gravação, e aí, precisa gravar esses barulhos por, tipo, meia hora”, comentou o ator.

Muita gente não sabe, mas esses ruídos têm um nome especial: voice foley. O termo é utilizado para representar os sons produzidos por humanos e animais que não se incluem em quesitos de fala. Em outras palavras, são as famosas onomatopeias.

O voice foley é extremamente importante para produções animadas, já que também serve para expressar as emoções dos personagens em cenas de ação, luta e muito mais.

A Fera do Mar, com Karl Urban, está disponível na Netflix. A série The Boys, por outro lado, está no catálogo brasileiro do Amazon Prime Video.

