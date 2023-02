Dublê detona filme da Netflix com Will Smith

Bright pode não ter sido muito elogiado pelos críticos, mas atraiu um bom número de assinantes na Netflix. Agora, o filme com Will Smith foi detonado por uma dublê que trabalhou no longa-metragem.

Durante o último episódio da série de vídeos Stuntwomen React da Corridor Crew, Kimberly Shannon Murphy refletiu sobre seu tempo trabalhando no filme de Will Smith da Netflix, Bright.

A dublê expressou sua frustração com a montagem picotada do filme durante a cena-chave de ação em que Tikka de Lucy Fry enfrenta Leilah de Noomi Rapace em um posto de gasolina.

Apesar de seu extenso treinamento para realizar habilmente um salto acrobático sobre um carro com apenas três metros de distância do teto, a cena foi editada de tal forma que pareceu que ela fez três acrobacias diferentes.

“Eu dfui dublê de Lucy Fry e fizemos uma cena de ação, falamos sobre cortes e coisas que me deixam com raiva com raiva. Você pode me ver ensaiando, e então você pode ver o que eles realmente colocaram no filme. Nós filmamos com seis câmeras, eu fiz isso 22 vezes. A cena de ação foi que estávamos neste posto de gasolina, os tetos tinham 12 metros de altura, este carro vem batendo através do vidro, e ela basicamente salta sobre o carro, vai de cabeça para baixo sobre o carro, pega a arma atrás dela e dá uma cambalhota. Então eu tinha quatro pessoas na minha linha, e todo mundo estava fazendo algo diferente. Eu estava em uma armadilha de gosma, que é como chamamos quando o fio [é colocado diagonalmente ao seu redor], então ele ajuda você a ir por esse caminho e virar”, disse a dublê.

“Tinha muito pouco espaço entre o teto e o capô do carro, era uma daquelas coisas em que tudo tinha que dar certo, porque todo mundo estava em cima disso. Uma pessoa estava me levantando do chão, outra pessoa estava me virando, outra pessoa estava me ajudando a fazer a cambalhota. Na terceira tomada, eu perguntei, ‘conseguimos?’. Era uma daquelas coisas realmente difíceis, e a maneira como eles cortaram nem deixa ver que nós realmente fizemos aquilo”, continuou.

Veja o vídeo da dublê, abaixo.

Bright na Netflix

Bright foi lançado em 2017 e, apesar de ter conseguido boa audiência, não agradou os críticos.

“Em um mundo habitado por diferentes espécies, um policial humano e seu parceiro orc encontram um artefato que os coloca no centro de uma profética guerra por território”, diz a sinopse do filme.

O elenco de Bright conta com Will Smith, Joel Edgerton, Noomi Rapace, Edgar Ramírez, Lucy Fry, Veronica Ngo e Alex Meraz.

A direção é de David Ayer, de Esquadrão Suicida. O roteiro é de Max Landis, de Dirk Gently’s Holistic Detective Agency.

Bright, com Will Smith, está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.