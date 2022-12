Duelo de bonecas assassinas: Diretor de M3GAN quer crossover com Annabelle

Chucky pode ser o brinquedo assassino original, mas M3GAN é a boneca que tem gerado mais buzz ultimamente. Agora, o diretor do filme falou sobre um crossover com Annabelle, da franquia Invocação do Mal.

Com o cineasta James Wan tendo escrito o novo filme, o terror produzido pela Blumhouse vai seguir uma boneca-robô assassina.

Naturalmente, alguns fãs se perguntam quem venceria em uma luta fictícia entre Annabelle e M3GAN, mas o diretor Gerard Johnstone avaliou a luta e brincou que isso poderia ser a premissa para uma sequência.

“Quem ganharia uma luta entre M3GAN e Annabelle? Bem, acho que porque Annabelle é um demônio, talvez ela ganhasse. Talvez devêssemos fazer um filme e descobrir!” Johnstone brincou com a Entertainment Weekly.

Uma grande diferença entre as duas bonecas é que, embora Annabelle possa ser o lar de uma entidade sobrenatural, os filmes em que ela aparece não mostram a própria boneca causando carnificina, mas evocando eventos sobrenaturais ao seu redor. M3GAN, por outro lado, usa suas habilidades mortais para proteger as pessoas mais próximas a ela a qualquer custo.

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre M3GAN

“M3GAN é uma maravilha da inteligência artificial, uma boneca realista programada para ser a maior companheira de uma criança e a maior aliada dos pais. Projetado pela brilhante empresa de robótica Gemma, M3GAN pode ouvir, assistir e aprender enquanto se torna amiga e professora, companheira de brincadeiras e protetora da criança a quem está ligada”, diz a sinopse

“Quando Gemma de repente se torna a cuidadora de sua sobrinha órfã de 8 anos, Cady, Gemma fica insegura e despreparada para ser mãe. Sob intensa pressão no trabalho, Gemma decide emparelhar seu protótipo M3GAN com Cady na tentativa de resolver os dois problemas – uma decisão que terá consequências inimagináveis”, finaliza a sinopse.

O elenco conta com Allison Williams, Ronny Chieng, Violet McGraw, Brian Jordan Alvarez, Jen Van Epps, Lori Dungey, Stephane Garneau-Monten, entre outros.

Com a direção de Gerard Johnstone, o roteiro foi escrito por Akela Cooper e James Wan.

M3GAN estreia no dia 13 de janeiro de 2023.

