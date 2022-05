Duna: Parte 2 escala ator para viver o Imperador do universo

O aclamado ator Christopher Walken entrou para o elenco de Duna: Parte 2, de acordo com uma nova matéria do Hollywood Reporter.

Ele interpretará o Imperador Shaddam IV, também conhecido como o imperador do universo dentro da história de Duna.

Christopher Walken é um ator com diversos trabalhos populares, como Prenda-Me se For Capaz, A Lenda do Cavaleiro sem Cabeça e Pulp Fiction: Tempo de Violência.

Ele venceu o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por O Franco Atirador, que teve lançamento em 1978. Também recebeu uma indicação na mesma categoria por Prenda-Me se For Capaz.

Sequência em desenvolvimento

O elenco de Duna: Parte 2 contará com os retornos de Timothée Chalamet, Zendaya e Josh Brolin, entre outros atores.

Outras novidades no elenco são Florence Pugh, de Viúva Negra, e Austin Butler, que interpreta Elvis Presley em Elvis.

Duna: Parte 2 será dirigido e co-escrito por Denis Villeneuve, que também trabalhou no primeiro Duna.

O lançamento de Duna: Parte 2 está marcado para 20 de outubro de 2023.