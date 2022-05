Duna: Parte 2 vai surpreender até fãs dos livros, diz ator

A nova adaptação cinematográfica de Duna, clássico livro de Frank Herbert, foi um grande sucesso de audiência e crítica em 2021 e, agora, se prepara para a estreia de sua sequência.

Em uma sessão de perguntas e respostas no Festival de Cinema de Cannes, o ator Javier Bardem falou brevemente sobre o roteiro de Duna: Parte 2 e disse que o resultado surpreenderá a todos:

Continua depois da publicidade

“Eu li o novo rascunho e acho que eles fizeram um trabalho incrível ao juntar as peças de uma maneira que surpreenderá as pessoas. Eles não ficarão surpresos [pelo que acontece], obviamente, porque eles leram o livro, mas eles vão se surpreender com a forma como eles o montaram. Fiquei muito emocionado com isso. É um filme que está cheio, e você pode sentir o peso dele, e ao mesmo tempo [você pode apreciar] a espetacularidade disso.”

O intérprete de Stilgar continua: “[Mal posso esperar] para voltar ao deserto com essas pessoas, e estou muito feliz por voltar [a trabalhar] com Denis, que é um dos maiores diretores de todos os tempos. Ele é um homem adorável.”

A informação é do Comic Book.

Duna: Parte 2 chega aos cinemas em outubro de 2023.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.