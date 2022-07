Dungeons & Dragons: Fãs estão apontando o mesmo erro no trailer

Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes ganhou o primeiro trailer durante a San Diego Comic-Con 2022. Os fãs, no entanto, estão apontando um mesmo erro em particular no filme.

O filme, dirigido por Jonathan Goldstein e John Francis Daley, segue uma equipe de heróis enquanto tentam roubar uma poderosa relíquia de um misterioso vilão.

Claro, essa jornada os leva a cruzar com monstros enormes e exércitos aterrorizantes. Goldstein e Daley reuniram um elenco estelar, incluindo Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis e Hugh Grant.

Mas há uma cena no trailer que faz alguns fãs questionarem se os diretores verificaram o livro de regras de Dungeons & Dragons.

A prévia cheia de ação mostra a equipe de heróis enfrentando algumas feras gigantes em todo o reino, e um dos momentos de destaque vê a druida de Sophia Lillis se transformar em um urso-coruja no meio de uma batalha.

Ela ataca vários soldados em sua forma monstruosa, antes de jogar um no ar e pular de volta em seu cavalo. Embora a cena seja empolgante, vários jogadores de Dungeons & Dragons apontaram que ela não deveria realmente se transformar em um urso-coruja.

Veja o trailer, abaixo.

Erro no trailer de Dungeons & Dragons

Os fãs no Twitter foram rápidos em detonar a cena porque as regras afirmam que os Druidas não podem se transformar em monstruosidades.

No Twitter (via Looper), um fã explicou por que não deveria funcionar, dizendo:

“Eles já estão descartando as regras. Aquela druida se transformou em um urso-coruja, que é uma monstruosidade e não uma fera. Ela não deveria ser capaz de fazer isso”.

Outro fã acrescentou: “Druida lunar se transformando em um urso-coruja… não tenho certeza sobre isso”.

Mas há muitos elogios dos fãs sobre o quão legal é a cena, e muitos querem que a Wizards mude as regras para permitir isso. Vale apontar que os jogadores podem mudar as regras em suas campanhas.

Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes tem estreia marcada para 3 de março de 2023.

