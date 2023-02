Dungeons & Dragons: Muita magia e criaturas mágicas no trailer do filme

Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes ganhou um novo teaser trailer em antecipação ao Superbowl, que ocorre no domingo (12).

A prévia mostra os personagens de Chris Pine e Michelle Rodriguez formando uma equipe para acabar com a maior ameaça “que o mundo já viu”.

Vemos muitas criaturas icônicas de Dungeons & Dragons, além de magias sendo usadas, com direito, é claro, a masmorras e diversos outros cenários.

Confira o teaser trailer de Dungeons & Dragons: Honra entre Rebeldes, abaixo.

Mais sobre o filme de Dungeons & Dragons

A trama narra a jornada de um ladrão encantador e um bando improvável de aventureiros que armam um plano épico para recuperar uma relíquia perdida. Mas as coisas vão perigosamente mal quando eles encontram as pessoas erradas. O longa traz o mundo rico e o espírito divertido do lendário jogo de RPG para a tela grande em uma aventura hilária e repleta de ação.

O elenco de Dungeons & Dragons é estrelado por Chris Pine (Mulher-Maravilha) e conta também com Michelle Rodriguez (franquia Velozes e Furiosos), Rege-Jean Page (Bridgerton), Daisy Head (Sombra e Ossos), Justice Smith (Detetive Pikachu), Hugh Grant (Paddington) e Sophia Lillis (It: A Coisa).

Dirigido pela dupla Jonathan Goldstein e John Francis Daley (A Noite do Jogo, Férias Frustradas), o longa começou a ser rodado em maio de 2021.

Dungeons & Dragons é um jogo de RPG que virou uma adaptação para cinema em 2000, mas foi considerado um fracasso tanto na bilheteria, quanto em relação às críticas.

O jogo também deu origem à famosa série de televisão Caverna do Dragão, porém, o novo projeto para cinema não deve seguir a mesma história da série.

O reboot de Dungeons & Dragons tem estreia marcada para 13 de abril nos cinemas.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.