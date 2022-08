Dungeons & Dragons vai ter sequência? Diretores respondem

Os diretores de Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes, John Francis Daley e Jonathan Goldstein, responderam se uma sequência pode ser anunciada.

Após ganhar seu primeiro trailer, a adaptação do famoso RPG pela Paramount com Chris Pine será lançada apenas em 2023.

No entanto, os diretores do filme, Daley e Goldstein, comentaram se o estúdio tem a ideia de montar um universo cinematográfico, e uma sequência já foi idealizada (via ScreenRant).

“Não houve pressão sobre nós para pensar em termos de um universo cinematográfico. Obviamente queríamos criar personagens e um ambiente que pudesse crescer, e que tivesse potencial para mais filmes, mas isso não estava no plano vanguarda de nossa abordagem para isso”, disse Goldstein.

Daley, o segundo diretor, falou que a Paramount foi inteligente em saber se o filme vai funcionar antes mesmo de anunciar uma sequência, e criticou estúdios que nem esperam o primeiro longa-metragem ser lançado.

“A propósito, isso é uma prova para os estúdios, porque acho que às vezes os estúdios colocam a carroça na frente dos bois e tentam criar esses universos cinematográficos antes mesmo do primeiro filme ser lançado”, disse Daley.

“Então, acho que eles foram inteligentes e experientes o suficiente saber que o primeiro tem que funcionar antes mesmo de você mergulhar nos outros. Dito isso, acho que é um ponto de partida muito bom para muitos outros filmes em potencial que virão depois dele”, concluiu o diretor.

Novo filme é adaptação de famoso RPG

Mais sobre o filme de Dungeons & Dragons

O elenco de Dungeons & Dragons também conta com Chris Pine (Mulher-Maravilha), Michelle Rodriguez (franquia Velozes e Furiosos), Rege-Jean Page (Bridgerton), Daisy Head (Sombra e Ossos), Justice Smith (Detetive Pikachu), Hugh Grant (Paddington) e Sophia Lillis (It: A Coisa).

Dirigido pela dupla Jonathan Goldstein e John Francis Daley (A Noite do Jogo, Férias Frustradas), o longa começou a ser rodado em maio de 2021.

Dungeons & Dragons é um jogo de RPG que virou uma adaptação para cinema em 2000, mas foi considerado um fracasso tanto na bilheteria, quanto em relação às críticas.

O jogo também deu origem à famosa série de televisão Caverna do Dragão, porém, o novo projeto para cinema não deve seguir a mesma história da série.

Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes tem estreia marcada para 3 de março de 2023.

