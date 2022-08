Dupla Jornada: Filme de vampiros da Netflix cria grande problema para a Marvel

Dupla Jornada é o novo filme de ação da Netflix. Estrelado por Jamie Foxx, ele é basicamente um John Wick com vampiros e cria um problema peculiar para a Marvel, especificamente para o vindouro filme do Blade.

Conforme aponta o ScreenRant, o longa-metragem usa sua história centrada em vampiros para alcançar tanto ação convincente quanto comédia desenfreada em igual medida.

Continua depois da publicidade

Trata-se de um filme de vampiros com interesse em vários gêneros, e também ajuda a diferenciar o original da Netflix de seus contemporâneos no subgênero de vampiros, que se enquadram predominantemente em apenas um dos gêneros de ação, terror ou comédia, mas raramente os três ao mesmo tempo.

A premissa de caça aos vampiros de Dupla Jornada é uma ideia atraente, ainda que pouco original, e pode realmente tornar o filme particularmente significativo em relação a lançamentos futuros.

Como a Marvel deve apresentar o próprio caçador de vampiros do MCU em 2023 com Blade, o lançamento de Dupla Jornada é oportuno.

Embora o filme da Netflix possa não ter feito o mesmo burburinho que um lançamento médio do MCU, o potencial para uma sequência ou franquia de Dupla Jornada é claro, e as semelhanças entre ele e Blade podem causar preocupação à Marvel.

A maneira mais óbvia em que Dupla Jornada e Blade são semelhantes é que ambos dizem respeito às façanhas de um caçador de vampiros, esta é apenas a mais superficial das semelhanças entre eles.

Há também elementos das habilidades de caça de Bud Jablonski que lembram Blade: ele usa um facão enquanto caça vampiros (não muito diferente da espada de Blade), ele emprega dispositivos para matar vampiros e prefere trabalhar sozinho, mas aceita a ajuda de um mais velho mentor (e mais tarde no filme, uma equipe mais jovem inexperiente em matar vampiros).

Existem mais do que algumas semelhanças entre o protagonista de Dupla Jornada e Blade, e isso, sem dúvida, levará a comparações entre o filme da Netflix e o próximo lançamento do MCU.

Mais comparações entre os dois filmes

Curiosamente, o filme da Netflix também toca em um dos principais componentes das histórias de Blade – um vampiro que caça outros vampiros.

Blade é conhecido como Daywalker, um meio-vampiro capaz de operar à luz do sol. Alguns dos vampiros de Dupla Jornada possuem a mesma habilidade (pelo menos, até certo ponto), e o ato final do filme vê Seth se transformar em um vampiro antes de ajudar Bud a derrotar Audrey.

Isso só levará a mais comparações entre os dois. O fato de que essas semelhanças são muito mais do que meramente superficiais é significativo, porque quanto mais parecidos forem os dois filmes de caça aos vampiros, mais intensa será a competição entre eles.

Dupla Jornada abraçar os talentos cômicos de suas estrelas é um dos maiores atrativos do filme, e também é talvez a maneira mais importante pela qual o filme da Netflix pode ofuscar o filme Blade do MCU. A comédia do longa-metragem com Jamie Foxx é uma mistura do horrível e do juvenil: há piadas sobre decapitação e assassinato, e também há piadas sobre funções corporais.

A química cômica entre Foxx e Franco ajuda a vender a comédia da obra, mas também destaca exatamente o que Blade do MCU não pode fazer, visto que aparenta ser uma obra mais séria.

Como o final de Dupla Jornada deixou sua história aberta para uma continuação, a Netflix pode optar por fazê-lo enquanto o interesse permanece alto.

Isso poderia colocar a data de lançamento hipotética da sequência próxima à de Blade no final de 2023, o que apenas intensificaria essa rivalidade crescente. Embora o MCU tenha dominado as bilheterias nos últimos anos, a cuidadosa mistura de ação e comédia de Dupla Jornada pode ter aproveitado uma fórmula que permitirá que ele supere o próprio filme de caça aos vampiros da Marvel.

Dupla Jornada já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.