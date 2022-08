Dupla Jornada: Tudo o que sabemos sobre a sequência

Sucesso na Netflix, Dupla Jornada já lidera o Top 10 de vários países – incluindo o Brasil. Protagonizado por Jamie Foxx, o longa conquista fãs com uma trama eletrizante e repleta de surpresas. Quem já assistiu ao filme quer saber: a história de vampiros terá uma continuação na plataforma?

“Um caçador de vampiros tem uma semana para conseguir dinheiro para pagar as despesas da filha. E ele vai lutar com unhas e dentes para garantir o sustento da família”, afirma a sinopse oficial de Dupla Jornada.

Com Jamie Foxx (Power) no papel principal, Dupla Jornada conta com Dave Franco (Truque de Mestre), Karla Souza (How to Get Away With Murder) e o rapper Snoop Dogg no elenco.

Explicamos abaixo tudo que já se sabe sobre o status, elenco, trama e data de estreia da sequência de Dupla Jornada na Netflix; confira.

Dupla Jornada terá continuação na Netflix?

Até o momento, a Netflix não confirmou a continuação de Dupla Jornada. No entanto, devido à grande audiência do longa, a trama tem grande potencial para ganhar uma sequência.

Em uma entrevista recente, Jamie Foxx falou sobre a possibilidade de Dupla Jornada garantir uma continuação.

“Já temos ótimas ideias! A Netflix não costuma produzir continuações, mas nesse caso, acho que temos uma grande chance. Acho que, se ganharmos essa oportunidade, a sequência será ainda melhor que o filme original”, comentou o ator.

Quem retorna em Dupla Jornada 2?

Caso a Netflix dê o sinal verde para a produção de Dupla Jornada 2, grande parte do elenco principal deve retornar na sequência.

Jamie Foxx e Dave Franco, os intérpretes de Bud Jablonski e Seth, já afirmaram estar dispostos a voltar em uma continuação. Além disso, Natasha Liu Bordizzo também deve retornar como Heather.

Dado o desfecho do filme, o rapper Snoop Dogg também pode voltar como Big John Elliott. O mesmo não pode ser dito sobre a antagonista Audrey San Fernando.

Interpretada por Karla Souza, ela morre no final do filme. Por isso, Dupla Jornada 2 deve investir em um novo vilão.

Conheça a (potencial) trama de Dupla Jornada 2

Dupla Jornada termina com um desfecho bastante satisfatório. A conclusão amarra todas as pontas soltas e encerra a trama do filme – sem deixar um caminho aberto para a continuação.

Mesmo assim, o universo de Dupla Jornada é bastante rico. Ou seja: um novo filme pode acompanhar mais uma aventura de Bud, o protagonista de Jamie Foxx.

O personagem pode, por exemplo, encontrar espécies de vampiros mais poderosas que as mostradas em Dupla Jornada.

Além disso, existe a possibilidade de Dupla Jornada ganhar um derivado, ao invés de uma continuação propriamente dita. Esse spin-off pode acompanhar as aventuras de Big John Elliot, o personagem de Snoop Dogg.

Dupla Jornada 2 – Data de estreia na Netflix

Como a Netflix ainda não autorizou a produção de Dupla Jornada 2, fica difícil saber quando o filme chegará ao catálogo da plataforma.

Se a plataforma confirmar a continuação ainda em 2022, as gravações podem começar em meados de 2023. De qualquer forma, o cronograma dependerá da agenda do elenco.

Enquanto isso, você pode conferir Dupla Jornada na Netflix.

