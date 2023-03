Dwayne Johnson comenta saída de Henry Cavill da DC: “Demos o nosso melhor”

Após Adão Negro, tudo indicava que veríamos uma continuação de O Homem de Aço, com Henry Cavill de volta como o Superman. Isso, contudo, não foi para a frente, visto que James Gunn entrou no comando do recém-formado DC Studios, reestruturando todo o universo da DC nos cinemas.

Agora, Dwayne Johnson, que tentou trazer Cavill de volta como Superman, comentou sobre a situação em entrevista à Variety no Oscar 2023.

O editor sênior de cultura e eventos da Variety, Marc Malkin, conversou com Johnson e perguntou sobre o Superman de Cavill ser retirado do Universo DC.

“Tudo o que eu posso fazer, e tudo o que pudemos fazer quando estávamos fazendo Adão Negro, era dar o nosso melhor e nos cercar das melhores pessoas e entregar o melhor filme que pudemos”, disse Johnson. “Nossa pontuação de audiência foi nos anos 90. Os críticos deram alguns golpes, mas são negócios.”

“É quase como quando você tem um time de futebol profissional e seu quarterback ganha campeonatos e seu treinador ganha campeonatos e, em seguida, um novo proprietário chega e diz: ‘Não é meu treinador, não meu quarterback. Vou com alguém novo'”.

Henry Cavill como Superman

The Brave and the Bold (Os Corajosos e Ousados) introduzirá a nova versão do Batman no DCU. O Batman de Robert Pattinson continua a existir, mas não no mesmo universo. O vindouro filme também será o pontapé inicial para as aventuras da Bat-Família, que terão início com a introdução do novo Robin – que nessa versão, é Damian, o filho de Bruce Wayne – conheça os 10 novos filmes e séries anunciados pela DC.

Por sua vez, Superman: Legacy funciona como um reboot do personagem no cinema. De acordo com a DC, o filme não será uma história de origem e “focará no Superman equilibrando sua herança kryptoniana com sua educação humana”.

James Gunn, CEO da DC Studios e diretor da franquia Guardiões da Galáxia e de O Esquadrão Suicida, vai escrever Superman: Legacy, que será lançado em 11 de julho de 2025.

De acordo com Gunn, Superman representa a “gênese do DCU”.

O novo intérprete de Clark Kent/Superman, que será o substituto de Henry Cavill, ainda não foi revelado.

