Dwayne Johnson empolga fãs sobre herói de Adão Negro

Adão Negro vai introduzir diversos heróis da DC nos cinemas, incluindo o Senhor Destino, vivido por Pierce Brosnan. Dwayne Johnson não poupou elogios para descrever o trabalho do colega.

Em tuite compartilhado pelo próprio The Rock, o trabalho de Brosnan foi elogiado e foi prometido que os fãs gostarão do que verão no filme.

Continua depois da publicidade

“Acho que vocês ficarão felizes com o Senhor Destino. Pierce Brosnan é uma força à parte e realmente entrega”, disse Johnson.

Nos quadrinhos da DC, o Adão Negro é um clássico inimigo do Shazam, mas no novo longa-metragem, o personagem será adaptado como um anti-herói.

O enredo também envolverá os personagens da Sociedade da Justiça, uma das mais antigas equipes da DC.

Adão Negro chega aos cinemas em 20 de outubro de 2022. Veja o tuite, abaixo.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.